MAGDEBURG (dpa-AFX) - 'Volksstimme' zu Corona-Massentests



Dass sich Sachsen-Anhalt bei den Corona-Tests zuerst auf heikle Bereiche konzentriert, ist fachlich ja nachvollziehbar. Vorrang haben Untersuchungen dort, wo Abstandhalten oft nicht möglich ist (Schulen, Kitas), wo viele Risikopatienten leben (Heime) oder wo es zu Ausbrüchen kommt (Magdeburg-Neustadt). Bayerns Vorstoß sollte dennoch nicht gleich vom Tisch gewischt werden. Das Angebot ist als ergänzende Offerte zu sehen: Menschen, die vor einer Reise stehen, die viele Kontakte oder einfach nur ein ungutes Gefühl haben, sollten unabhängig von Symptomen jederzeit und kostenfrei einen Abstrich erhalten können. Klar: Völlige Sicherheit gibt dadurch nicht. Aber: Die gibt es nirgends. Auch nicht bei den in Sachsen-Anhalt geplanten Stichproben-Tests an Schulen und Heimen. Auch da kann es passieren, dass die Stichprobe am Montag negativ ausfällt - und sich ein Lehrer am Dienstag dann doch infiziert. Solange es keinen Impfstoff gibt, sind Massentests ein wichtiges Mittel, um Corona einzudämmen./al/DP/zb

