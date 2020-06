MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Süddeutsche Zeitung" zu Krisenpolitik und Schulden:



"Seit Ausbruch der Pandemie hat sich der deutsche Staat in einem Ausmaß verschuldet, wie das bis vor Kurzem unvorstellbar erschienen wäre. Um den Schutzschild und das Konjunkturpaket zu finanzieren, muss Finanzminister Olaf Scholz mehr als 200 Milliarden Euro borgen. Dazu werden europäische Schulden kommen. Und alles zusammen wird irgendwann die junge Generation zurückzahlen müssen, eine Generation, die von der Pandemie weniger betroffen ist als die Alten. So jedenfalls ein bei Hobbyökonomen in jüngster Zeit populäres Narrativ. So eingängig die Geschichte mit der Verschiebung der Schuldenlast zwischen den Generationen klingt, so falsch ist sie. Hätten sich die Staaten rund um den Globus zur Abwehr der Pandemie nicht massiv verschuldet, dann wäre eine Weltwirtschaftskrise wie in den 1930er Jahren sehr wahrscheinlich gewesen. Und dann sähe die Zukunft für die junge Generation düster aus. Es kommt also nicht auf die absolute Höhe der Schulden an, sondern darauf, wann und wie die Wirtschaft wieder an Dynamik gewinnt."/al/DP/jha

