LANDSHUT/STRAUBING (dpa-AFX) - 'Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung' zu EU-Vorsitz



Die Kanzlerin kann Krise. In ihren 15 Jahren an der Spitze der Bundesregierung hat Angela Merkel einiges durchgemacht. Die schwere Wirtschaftskrise 2008/09, die sich zur Euro-Krise ausgewachsen hat, die Krimkrise von 2014 und die Migrationsdebatte ein Jahr später. Die Klimakrise ist zudem ohnehin ständiger Begleiter. Zum Abschluss von Merkels politischer Karriere schlägt nun die Corona-Krise zu, die vorherige Krisen an Heftigkeit noch einmal übertrifft. Merkel muss jetzt nicht nur Deutschland retten, sondern einen ganzen Kontinent./al/DP/zb

