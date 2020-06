Die Video-Streaming-Dienste Disney+ und ESPN+ hatten bisher eine kostenlose Probezeit für neue Abonnenten, aber Disney (WKN:855686) hat diese Praxis am Wochenende beendet. Neue Abonnenten müssen nun ab dem ersten Tag bezahlen, und das kurz vor dem Feiertag am 4. Juli, an dem die Disney+-Premiere des Broadway-Phänomens Hamilton stattfindet. Was hat sich geändert? Disney hat nicht wirklich ein Ende der kostenlosen Tests angekündigt. Stattdessen bemerkte Numerama, eine französische Tech- und Kultur-Website, ...

