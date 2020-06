The following instruments on XETRA do have their last trading day on 29.06.2020

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 29.06.2020



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AU000KFWHAC9 KRED.F.WIED.15/20 MTN AD BD00 BON AUD N

CA XFRA AU3FN0027991 RABOBK NL(AU BR.)2025 FLR BD00 BON AUD N

CA XFRA DE000HSH4ZU9 HCOB SOMMERMZ15/20 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH4ZX3 HCOB SOMMM 15/20 BD00 BON EUR N

CA A7GB XFRA US00138EAD67 AIG GLOBAL FDG 17/20 REGS BD01 BON USD N

CA IM6A XFRA US46284PAP99 IRON MOUNTAIN INC. 12/24 BD01 BON USD N

CA XFRA US50077LAH96 KRAFT HEINZ F. 16/20 BD02 BON USD N

CA TNEA XFRA ES06784309C1 TELEFONICA INH. -ANR- EQ00 EQU EUR N

