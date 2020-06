FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 29.06.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 29.06.2020.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTOS1 XFRA JP3188220002 OTSUKA HOLDINGS CO.LTD. 0.417 EUREAR XFRA JP3166000004 EBARA CORP. 0.250 EUREJI XFRA JP3165950001 EBARA JITSUGYO 0.250 EURABW XFRA JP3116000005 ASAHI GROUP HOLDINGS LTD. 0.442 EUR58JA XFRA JP3040890000 JAPAN PRIME REALTY INV. 63.253 EURS4C XFRA JP3027670003 NIPPON BUILDING FUND INC. 89.338 EURCIOC XFRA HK0031044180 CHINA AEROSPACE NEW 0.002 EURHLPN XFRA GRS298343005 HELLENIC PETR. NAM.EO2,18 0.250 EURAOS XFRA GB0022569080 AMDOCS LTD. LS-,01 0.292 EURWPY XFRA US92936U1097 W.P. CAREY INC. DL-,01 0.928 EURENA XFRA ES0130670112 ENDESA INH. EO 1,20 0.775 EURWXC1 XFRA US4617305093 INVESTORS R.ESTATE TR.SBI 0.623 EURMCH1 XFRA US59410T1060 C.G.E.MICHEL.UNSP.ADR 1/5 0.401 EURRIB XFRA DE000A0Z2XN6 RIB SOFTWARE SE NA EO 1 0.120 EUR4AI XFRA CNE100001F78 CHINA ALUM.INTL ENG.H YC18RC XFRA CA00208D4084 ARC RES LTD 0.039 EURDAR XFRA DE000A0V9LA7 DATRON AG INH.O.N. 0.100 EUROSP2 XFRA DE000A0BVU28 USU SOFTWARE AG 0.400 EURSRT3 XFRA DE0007165631 SARTORIUS AG VZO O.N. 0.360 EURSRT XFRA DE0007165607 SARTORIUS AG O.N. 0.350 EURRWE XFRA DE0007037129 RWE AG INH O.N. 0.800 EURIXX XFRA DE0005759807 INIT INNOVATION O.N. 0.400 EURDGR XFRA DE0005533400 DT.GRUNDST.AUKT.AG 0.150 EURVVV3 XFRA DE0005408686 OEKOWORLD AG VZNA O.N. 0.620 EUR1PM XFRA US74164F1030 PRIMORIS SERVICES CORP. 0.053 EURPJC XFRA CNE100000593 PICC PROPERTY+CASU. H YC1 0.058 EURZTX XFRA CNE1000004X4 ZHUZHOU CRRC TIME.E.H YC1 0.057 EURJE2 XFRA CNE1000003J5 JIANGSU EXPRESSWAY H YC1 0.058 EURRNY XFRA CA98462Y1007 YAMANA GOLD INC. 0.014 EURJ6I XFRA CA96467A2002 WHITECAP RESOURCES INC. 0.009 EUR8SP XFRA CA86828P1036 SUPERIOR PLUS CORP. 0.039 EURS3A XFRA CA85472N1096 STANTEC INC. 0.101 EURSB7 XFRA CA8029121057 SAPUTO INC. 0.111 EURR7G XFRA CA7669101031 RIOCAN REAL ESTATE INV. 0.078 EURPCR XFRA CA7392391016 POWER CORPORATION OF CDA 0.292 EUR