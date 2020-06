FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 29.06.2020 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 30.06.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 29.06.2020. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 30.06.2020.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTUK8 XFRA US2296631094 CUBESMART DL-,01 0.294 EURXFRA XS0501195134 ARGENTINA 10/33 DISCOUNTS 3.910 %XFRA GB00BF0L7628 ESCHER MARWICK 17/22 MTN 0.000 %XAYQ XFRA LU0081336892 AB FCP I-GL.HGH.YLD. A 0.020 EURXAYK XFRA LU0069950391 ABI-SH.DURAT.BD PTF A 0.013 EURHSOA XFRA US29261A1007 ENCOMP.HEALT.CORP. DL-,01 0.249 EURWW4 XFRA US9780971035 WOLVERINE WORLD WIDE DL1 0.089 EURVEN XFRA US92276F1003 VENTAS INC. DL-,25 0.401 EURZYA XFRA US8574771031 STATE STREET CORP. DL 1 0.463 EURRPU XFRA US7607591002 REPUBLIC SERVIC. DL-,01 0.361 EURRY6 XFRA US7561091049 REALTY INC. CORP. DL 1 0.208 EURRJF XFRA US7547301090 RAYMOND JAMES FIN. DL-,01 0.330 EURQAA XFRA US74762E1029 QUANTA SVCS DL-,00001 0.045 EURPEA XFRA US7055731035 PEGASYSTEMS DL-,01 0.027 EURHC1 XFRA US4228061093 HEICO CORP. DL-,01 0.071 EURFU5 XFRA US3602711000 FULTON FINL CORP. DL2,50 0.116 EUR0FA XFRA US31154R1095 FARMLAND PARTNERS DL-,01 0.045 EURCTP2 XFRA US20030N1019 COMCAST CORP. A DL-,01 0.205 EURCIA XFRA US16937R1041 CHINA EAS. AIRL.H ADR/50 0.603 EURCLH XFRA US14149Y1082 CARDINAL HEALTH INC. 0.433 EURA8RV XFRA US040114GL81 ARGENTINA 2033 DISC 4.140 %AP3 XFRA US0091581068 AIR PROD. CHEM. DL 1 1.193 EURM2L XFRA SG2C32962814 MAPLETREE INDUSTR. TR. 0.018 EUR4FX XFRA MXP606941179 KIMBERLY-CLARK DE MEX. A 0.016 EURCW2 XFRA KYG237731073 CONSOLIDATED WATER CO. 0.076 EURSMS2 XFRA ID1000106800 SEMEN INDON.(PERS.)RP 100 0.003 EURTJN XFRA HK0882007260 TIANJIN DEV. HLDGS 0.005 EURCPP XFRA HK0688002218 CHINA OV.LD 0.066 EURXUN XFRA HK0242001243 SHUN TAK HLDGS 0.021 EURI43 XFRA FR0000033904 JACQUET METAL SERV. O.N. 0.200 EUR4G8 XFRA FR0000032526 GUERBET SA INH. EO 1 0.700 EURAJ3 XFRA ES0125220311 ACCIONA SA INH. EO 1 1.937 EURDSF1 XFRA DE000A0HGNA3 COBA GEN.05/20 4.700 %XFRA DE0008592759 IKB FUNDING 02/UND. FLR 0.002 %KA8 XFRA DE0007857476 KLASSIK RADIO AG NA O.N. 0.210 EUR