Jeden Montagmorgen berichtet t3n.de-Chefredakteur Stephan Dörner über fünf Dinge, die zum Wochenstart wichtig sind. Diesmal geht es unter anderem um ganz viel Apple, etwas Elektromobilität, das Ende des Segways, Fehler in der Corona-Warn-App und Scrum in großen Unternehmen. Guten Morgen, in diesem Pioneers Breakfast gehen gleich zwei Ären (ja, ich habe diesen Plural nachgeschlagen) zu Ende: Apple verabschiedet sich von Intel und - sicherlich weniger weltbewegend: Ich verabschiede mich von t3n. Ab dem 1. August wird unser bisheriger Print-Chefredakteur Luca Caracciolo Gesamt-Chefredakteur von t3n. Mich zieht es zu neuen Ufern in Berlin, meinem klaren ...

