Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der deutsche Leitindex hat die vergangene Woche mit Verlusten abgeschlossen. Das lag vor allem am Mittwoch, als der DAX mehr als 400 Punkte abgab. Aber auch am Freitag verzeichnete er nach verheißungsvollem Start am Ende klare Verluste. Die Marktidee ist diesmal JP Morgan Chase.