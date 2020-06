Patusi übernimmt diese Funktion per 1. Juli 2020 von Andreas Blumer, der sich bei EY inskünftig auf die Betreuung von Schlüsselkunden konzentrieren wird.Zürich - EY Schweiz hat Bruno Patusi (46) zum neuen Verantwortlichen für den Bereich Financial Services und Mitglied der Geschäftsleitung ernannt. Er übernimmt diese Funktion per 1. Juli 2020 von Prof. Dr. Andreas Blumer, der im Unternehmen verbleibt und sich inskünftig auf die Betreuung von Schlüsselkunden konzentrieren wird. Er bleibt zudem Mitglied des Verwaltungsrates.

