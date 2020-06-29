Anzeige
Mehr »
Login
Montag, 29.06.2020 Börsentäglich über 12.000 News von 632 internationalen Medien
Breaking News: Kurs explodiert bereits! Sehen wir heute +100%?
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A1H6Y3 ISIN: CA71648X1069 Ticker-Symbol: 5PF 
Frankfurt
29.06.20
09:11 Uhr
0,015 Euro
+0,003
+26,09 %
Branche
Öl/Gas
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
PETROFRONTIER CORP Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
PETROFRONTIER CORP 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
0,0150,01609:42
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
PETROFRONTIER
PETROFRONTIER CORP Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
PETROFRONTIER CORP0,015+26,09 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.