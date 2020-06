Letzte Woche war am europäischen Primärmarkt mit einem Gesamtvolumen von rund EUR 25 Mrd. die schwächste Emissionswoche seit der Bekanntgabe des PEPP im März zu verzeichnen. Sekundärmarktseitig ist eine etwas steigende Risikoaversion zu beobachten, die im Verlauf der letzten Woche zu leicht höheren Credit-Risikoprämien führte (EUR Non-Fins IG: +6 BP, EUR HY: +18 BP, EUR Fins Senior: +5 BP, EUR Fins Sub: +7 BP). Am Freitag platzierte Wolters Kluwer eine EUR 500 Mio. Anleihe (10J, MS+100 BP, Baa1 erwartet). Darüber hinaus wurden am Freitag zwei geplante EUR High-Yield ...

