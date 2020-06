Frankfurt am Main (ots) - Die Welt mit COVID-19 ist eine andere. Die Pandemie verändert die Lebensweisen der Menschen nachhaltig und viele Branchen müssen sich darauf einstellen. Dies bedeutet auch, tradierte Denkmuster aufzubrechen. Die Management- und Technologieberatung BearingPoint zeigt in sechs Thesen, wie sich die Meinungen zum Alltagsleben wandeln: von der Entdeckung des Home Office bis hin zur Liebe für den Individualverkehr.1. Arbeitswelt: Präsenzpflicht war gestern. Remote arbeiten wird zum neuen Standard in Büros.Vor COVID-19: Im Büro geht nichts ohne persönliche Anwesenheit.Iris Grewe, BearingPoint Deutschlandchefin: "Die physische Präsenz bei der Büroarbeit wurde in vielen Bereichen schon lange überschätzt. Die COVID-19-Situation zeigt, dass Home Office und virtuelle Besprechungen funktionieren und den Arbeitsergebnissen als auch der Zusammenarbeit keinen Abbruch tun. Sogar die Bundeskanzlerin hat während der Quarantäne von zuhause aus regiert. Der Anteil des virtuellen Arbeitens ist massiv gestiegen und wird häufig zum neuen Standard werden. Die Büronutzung erfolgt dann eher zielgerichtet und vor allem situationsspezifisch."Schon vor COVID-19 hat sich jeder zweite Berufstätige ein Recht auf Home Office gewünscht und laut einer neuen Bitkom-Umfrage (https://www.bitkom.org/Themen/Corona/Homeoffice-in-Zeiten-der-Corona-Pandemie) arbeitet auch gerade jeder zweite Berufstätige ganz oder zumindest teilweise von zuhause aus.2. Verkehr: Individualität siegt. Der Individualverkehr profitiert von Corona auf Kosten des ÖPNV.Vor COVID-19: Der ÖPNV wird den Individualverkehr zunehmend ablösen.Dr. Stefan Penthin, Globaler Leiter Automotive bei BearingPoint: "Insbesondere das Auto feiert sein Comeback. Der ÖPNV verliert dagegen stark an Bedeutung.Immer mehr Menschen steigen aus Angst vor Ansteckung im Öffentlichen Nahverkehr wieder auf das eigene Fahrzeug um. COVID-19 wird daher den Durchbruch für E-Autos bringen. Nicht zuletzt auch durch die umfassenden Förderungsmaßnahmen der E-Mobilität, wie sie das Konjunkturpaket der Bundesregierung vorsieht. Wie werden damit eine ganz neue Bedeutung von Verkehrswende erleben."Aktuelle Umfragen (https://www.rnd.de/wirtschaft/mehr-auto-fahren-wegen-corona-laut-umfrage-wollen-menschen-sich-haufiger-mit-dem-auto-fortbewegen-C5BBYNISJT4CUHGCRLWDZTIJFU.html) zeigen, dass aufgrund der Corona-Krise das Auto wieder mehr an Bedeutung gewinnt und immer mehr Menschen planen, häufiger das Auto zu nutzen und auch ein Auto zu kaufen, als noch vor der Pandemie.3. Bildung: Hybrides Lernen wird zum neuen Standard. Die Bildungsorganisation aus dem 19. und 20. Jahrhundert wird abgelöst.Vor COVID-19: Auch bei der Schule 4.0 ist das Klassenzimmer der Standard.Jon Abele, Leiter Public Services bei BearingPoint: "Die COVID-19-Krise hat gnadenlos die Schwachstellen im Bereich Digitale Schule offengelegt. Zu lange wurde es versäumt, unsere Schulen in die digitale Welt zu überführen, jetzt sehen wir die Nachteile. Die Krise wird aber nun zum Treiber: Der Staat wird in der Krise alle Schulen umfassend digitalisieren und das hybride Lernen zum neuen Standard. Jedes Kind wird Zugang zu digitalen Lerninhalten seiner Schule haben und das virtuelle Klassenzimmer seinen festen Platz im Schulalltag einnehmen."Mit dem gerade verabschiedeten Konjunkturpaket (https://www.onlinezugangsgesetz.de/SharedDocs/kurzmeldungen/Webs/OZG/DE/2020/konjunkturpaket.html) reagiert die Bundesregierung auf die teils desolate Situation im Bereich Digitale Schule und investiert zwei Milliarden Euro für die digitale Zukunft der Schulen. Zusammen mit dem Digitalpakt Schule werden dadurch jetzt Investitionen in Infrastrukturen möglich, die dem E-Learning im virtuellen Klassenzimmer zum Durchbruch verhelfen.4. Sharing Economy: Teilen ist out. Privateigentum und Privatsphäre sind wieder auf dem Vormarsch.Vor COVID -19: Die Sharing Economy wird das Eigentum weitestgehend ablösen.Matthias Loebich, Globaler Leiter Markets bei BearingPoint: "COVID-19 und Sharing passen nicht zusammen. Die Menschen haben schlicht Angst vor Ansteckung. Zudem lernen sie gerade in der Pandemie wieder Privateigentum, Privatsphäre und Hygiene schätzen. Das hat Auswirkungen auf alle Bereiche der Sharing Economy, von AirBnB über Car Sharing bis hin zum Markt für Gebrauchtartikel. Die Sharing-Economy wird daher wahrscheinlich eine Nische für eine kleine Großstadtklientel bleiben."Die Sharing-Nutzerzahlen sind rasant abgestürzt und viele Anbieter haben ihr Angebot stark verkleinert. Eine aktuelle Umfrage des Bundesverbands Carsharing (https://www.carsharing.de/presse/pressemitteilungen/umsaetze-brechen-massiv-carsharing-anbieter-versuchen-dennoch) unter den Mitgliedsunternehmen ergab, dass die Buchungszahlen bis Mitte April teilweise um bis zu 80 Prozent zurückgingen - und mehr als ein Drittel der Unternehmen die langfristigen Auswirkungen durch die COVID-19-Krise als existenzbedrohend einschätzt.5. Geld: Blüten sind Geschichte. Kontaktloses Zahlen löst das Bargeld ab.Vor COVID-19: Die Deutschen wollen nicht auf Bargeld verzichten.Thomas Steiner, Globaler Leiter Banking & Capital Markets bei BearingPoint: "Die Deutschen liebten ihr Bargeld. Bis COVID-19 kam. Jetzt haben sie erkannt, dass es auch rein elektronisch geht und die Liebe zum Bargeld Grenzen hat. Nach COVID-19 wird das kontaktlose Zahlen dann überall der Standard sein."Seit Beginn der Pandemie hat rund ein Viertel der Deutschen komplett auf das Bezahlen mit Bargeld verzichtet, wie eine aktuelle Umfrage des Bankenverbandes (https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1114135/umfrage/umfrage-zum-verzicht-auf-bargeld-beim-bezahlen-infolge-der-corona-krise/) ergeben hat. Vor COVID-19 hatte schon jeder Dritte kontaktlos gezahlt. Aktuell bezahlen somit über 60 Prozent nicht mehr bar, der Trend zum kontaktlosen Zahlen beschleunigt sich also rasant.6. Nachhaltigkeit: Comeback der Ökosünder? Im Gegenteil - Die Corona-Krise beschleunigt Nachhaltigkeit.Vor COVID-19: In einer Wirtschaftskrise, werden ökologische und nachhaltige Kaufkriterien ganz nach unten priorisiert.Kay Manke, Globaler Leiter Operations bei BearingPoint: "Bereits im Weihnachtsgeschäft 2019 zeichnete sich ein zunehmender Trend zu "Responsible Retail" ab - also der Berücksichtigung von Ökologie und sozialer Verantwortung bei der Kaufentscheidung. Schlägt nun Corona die Nachhaltigkeit? Gibt es ein Comeback von Plastikverpackungen, Billigfleisch & Co.? Mitnichten - das Thema Nachhaltigkeit wird durch die Corona-Pandemie beschleunigt, weiter an Bedeutung gewinnen und das Kaufverhalten der Konsumenten langfristig zu einer Ära des nachhaltigeren Konsums führen."Anlässlich des Spitzentreffens Petersberger Klimadialog riefen namhafte Händler sowie FMCG-Riesen zu mehr Klimaschutz auf (https://www.lebensmittelzeitung.net/handel/Trotz-Corona-Krise-Handel-und-Industrie-draengen-auf-mehr-Klimaschutz-146020): Auf Initiative der Stiftung "2 Grad - Deutsche Unternehmer für Klimaschutz" forderten fast 70 Unternehmen die Bundesregierung trotz Corona-Krise dazu auf, Konjunktur- und Investitionsprogramme systematisch klimafreundlich auszurichten. Gleichzeitig verweisen aktuelle Umfragen (https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1120477/umfrage/veraenderung-von-handel-und-konsumverhalten-nach-corona-in-oesterreich/) auf die wachsende Bedeutung der Regionalität von Produkten sowie einen stärkeren Konsumenten-Fokus auf das Thema Nachhaltigkeit.Hochauflösende Bilder der jeweiligen BearingPoint-Experten stellen wir gerne auf Anfrage zur Verfügung.Über BearingPointBearingPoint ist eine unabhängige Management- und Technologieberatung mit europäischen Wurzeln und globaler Reichweite. Das Unternehmen agiert in drei Geschäftsbereichen: Der erste Bereich umfasst das klassische Beratungsgeschäft, dessen Dienstleistungsportfolio People & Strategy, Customer & Growth, Finance & Risk, Operations und Technology umfasst. Im Bereich Business Services bietet BearingPoint Kunden IP-basierte Managed Services über SaaS hinaus. 