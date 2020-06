FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt ist freundlich in die Woche gestartet. Die Investoren sind nach wie vor hin- und hergerissen zwischen den wieder gestiegenen Corona-Sorgen und Konjunkturdaten, die auf eine Erholung der Wirtschaft hindeuten. Sorgenvoll schauen die Marktteilnehmer vor allem in die USA, wo es erneut zu Lockdown-Maßnahmen kam. Aber auch in Deutschland halten die Befürchtungen einer zweiten Infektionswelle an.



Der Dax stieg im frühen Handel um 0,64 Prozent auf 12 166,76 Punkte. In der Vorwoche hatte der deutsche Leitindex ein Minus von knapp zwei Prozent verbucht. Der MDax der mittelgroßen Börsenwerte gewann am Montagmorgen 0,62 Prozent auf 25 780,01 Punkte. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 legte um rund 0,3 Prozent zu./edh/zb



