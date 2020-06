Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Sächsische Jahresinflation steigt im Juni leicht

In Sachsen haben höhere Preise für Lebensmittel sowie in Restaurants und für Hotelübernachtungen im Juni für einen Inflationsanstieg gesorgt. Wie das Statistische Landesamt berichtete, erhöhte sich die jährliche Inflationsrate von 0,9 auf 1,0 Prozent. Für Lebensmittel mussten die Verbraucher 4,3 Prozent mehr bezahlen, während sich Gaststätten- und Beherbergungsdienstleistungen um 3,0 Prozent verteuerten. Weiterhin dämpfend wirkte der Heizöl- und Kraftstoffmarkt mit einem Preisrückgang um 17,8 Prozent. Ohne diesen Einfluss hätte sich eine Jahresteuerung von 1,9 Prozent ergeben. Gegenüber dem Vormonat zogen die Verbraucherpreise um 0,6 Prozent an.

IWF rechnet mit Schuldenschnitten in einigen Ländern

Der Internationale Währungsfonds (IWF) stellt sich angesichts der Corona-Krise auf neue Schuldenkrisen ein. Ärmere Länder würden "mehr Schuldenstundungen brauchen, in einigen Fällen vielleicht auch Schuldenschnitte", sagte IWF-Chefökonomin Gita Gopinath dem Spiegel. Um den wachsenden Schuldenstand Deutschlands sorge sie sich nicht. "Deutschland hat den nötigen finanziellen Spielraum - auch weil die Politik den Schuldenstand in der Vergangenheit niedrig gehalten hat."

FSB: "Too-big-to-fail"-Reformen haben sich ausgezahlt

Die nach der Großen Finanzkrise eingeleiteten Reformen zum Umgang mit systemisch wichtigen Großbanken ("too big to fail") haben sich nach Aussage des Financial Stability Board ausgezahlt. "Gemessen an der Wahrscheinlichkeit und den Kosten einer Finanzkrise ergibt sich für die Gesellschaft unter dem Strich ein Nutzen", heißt es in einer Mitteilung des FSB anlässlich der Veröffentlichung eines Fortschrittsberichts.

Bürger aus Kreis Gütersloh dürfen nur mit negativem Corona-Test nach Österreich

Bürger aus dem nordrhein-westfälischen Kreis Gütersloh dürfen bis auf Weiteres nur mit einem negativen Coronavirus-Test nach Österreich einreisen. Das kündigte der österreichische Gesundheitsminister Rudolf Anschober im ORF-Fernsehen an. Der Test dürfe nicht älter als 48 Stunden sein. Dagegen brauchen nach Angaben der österreichischen Regierung Bürger aus dem an Gütersloh angrenzenden Kreis Warendorf für die Einreise keinen negativen Corona-Test, da sich dort die Zahl der Infektionsfälle deutlich besser entwickelt habe.

"Grüne Welle" in Frankreich - Macron bei Kommunalwahlen abgestraft

"Grüne Welle" in Frankreich: Bei den Kommunalwahlen haben die Franzosen den Grünen am Sonntag zu einem Erdrutschsieg verholfen. Präsident Emmanuel Macron wurde dagegen für seine Reformpolitik und sein Corona-Krisenmanagement abgestraft. Die Beteiligung sank auf ein historisches Tief. Macron selbst räumte nach der Stichwahl eine "grüne Welle" in Frankreich ein, wie sein Büro erklärte.

Polens Präsident Duda muss laut Prognose in Stichwahl gegen Liberalen Trzaskowski

Bei der Präsidentenwahl in Polen hat der konservative Präsident Andrzej Duda nach ersten Prognosen die absolute Mehrheit deutlich verfehlt und muss in eine Stichwahl gegen den liberalen Herausforderer Rafal Trzaskowski. In der ersten Runde am Sonntag kam Regierungskandidat Duda laut einer Ipsos-Nachwahlbefragung mit 41,8 Prozent auf den ersten Platz, der Warschauer Bürgermeister Trzaskowski folgte an zweiter Stelle mit 30,4 Prozent der Stimmen.

Britische Regierung plant massives Investitionsprogramm

Der britische Premierminister Boris Johnson plant als Maßnahme gegen die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise massive staatliche Investitionen in die Modernisierung von Schulen und anderer Infrastruktur. Ein Schwerpunkt soll auf der Sanierung von Schulgebäuden liegen, wie der Regierungschef ankündigte. Für schulische Einrichtungen sollen nach Angaben von Johnsons Büro 1 Milliarde Pfund (1,1 Milliarden Euro) ausgegeben werden.

Weltweit nun mehr als halbe Million Corona-Tote verzeichnet - Afp-Zählung

Die Zahl der weltweit verzeichneten Todesopfer der Corona-Pandemie ist auf mehr als eine halbe Million gestiegen. Wie Zählungen der Nachrichtenagentur AFP ferner ergaben, überschritt die Schwelle der rund um den Globus registrierten Fälle von Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus inzwischen die Schwelle von zehn Millionen. Laut der auf Behördenangaben beruhenden AFP-Statistik wurden weltweit 500.390 Todes- und 10,099 Millionen Infektionsfälle verzeichnet.

Bars in Los Angeles müssen wegen Corona-Pandemie erneut schließen

Angesichts des rasanten Anstiegs der Corona-Infektionsfälle hat Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom erneut die Schließung der Bars in Los Angeles und sechs weiteren Bezirken des US-Westküstenstaats angeordnet. Neben Los Angeles müssen die Bars in Fresno, Imperial, Kern, Kings, San Joaquin und Tulare schließen, wie Newsom im Kurzbotschaftendienst Twitter mitteilte. In den sieben betroffenen Bezirken leben etwa 13,5 Millionen Menschen, was etwa einem Drittel der Bevölkerung Kaliforniens entspricht.

Trump verbreitet über Twitter Video mit rassistischem Slogan

US-Präsident Donald Trump hat über Twitter ein Video geteilt, in dem einer seiner Anhänger einen Slogan weißer Rassisten gebraucht. Die von Trump gepostete Aufnahme zeigte einen seiner Unterstützer in Florida, der bei einem Aufeinandertreffen mit Gegnern des Präsidenten immer wieder "White Power" (zu deutsch: "Weiße Macht") ruft und dabei die Faust in die Luft streckt. Nach heftiger Kritik in den sozialen Netzwerken löschte Trump seinen Tweet wieder.

Vier Tote bei Angriff auf Börse in Karachi

Bei einer bewaffneten Attacke auf die Börse in Karachi sind am Montag vier Angreifer getötet worden. Eine "unbekannte Zahl" an Schützen sei in die Börse in der pakistanischen Finanzmetropole eingedrungen, sagte ein Polizeisprecher der Nachrichtenagentur AFP. Kämpfe gab es demnach innerhalb und außerhalb des Gebäudes.

+++ Konjunkturdaten +++

Japan/Einzelhandelsumsatz Mai -12,3% gg Vorjahr

Japan/Einzelhandelsumsatz Supermärkte Mai -16,7% gg Vj

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

June 29, 2020 03:00 ET (07:00 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.