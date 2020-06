Werden die Börsen noch ein zweites Mal korrigieren? Für den Moment scheint das für viele Investoren die wichtigste Frage zu sein, die es gibt. Dabei könnte es einige Indikatoren geben: Das Coronavirus ist noch nicht besiegt. Die Menschen werden teilweise wieder offener, was die Freizeitgestaltung angeht. Auch kleinere Peaks wie zuletzt in der Fleischverarbeitung können Zweifel am Verlauf bedeuten. Eine Korrektur oder ein Crash könnte entsprechend wieder ein Thema werden. Vor allem, wenn wir berücksichtigen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...