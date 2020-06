Berlin (ots) - Anmoderationsvorschlag: Andras Winkelmann, einer der beliebtesten und erfolgreichsten Thriller-Autoren Deutschlands, saß an einem lauen Spätsommertag in einem Hamburger Straßencafé und dachte verzweifelt über sein nächstes Buch nach. Dann hielt auf einmal der braune Bus eines stadtbekannten Fahrdienstes an der Ampel, der Fahrer nahm seine Sonnenbrille ab und starrte den Autor so lange und böse an, dass es Andreas Winkelmann eiskalt den Rücken hinab lief. Zack - und schon hatte er eine super Idee für eine spannende neue Geschichte. Mario Hattwig mit unserem aktuellen Audible-Hörbuch-Tipp "Der Fahrer".Sprecher: Krystina ist 23, studiert in Hamburg Medizin und arbeitet in einer Kneipe. Hat sie was getrunken, bestellt sie sich mithilfe der MyDriver-App einen Fahrer und lässt sich nach Hause bringen. Eines Abends jedoch setzt sie sich selbst hinters Steuer und wird prompt von einer Polizeikelle gestoppt:O-Ton 1 (Der Fahrer, 22 Sek): Irgendwas stimmt hier nicht, dachte Krystina. "Meine Kollegin wartet auf Sie, gehen Sie bitte zu ihr", sagte der Polizist. Krystina stockte. Einen Moment lang begriff sie nicht, was sie da sah, und als ihr Gehirn die Information endlich verarbeitet hatte, war es zu spät - und alles wurde schwarz.Sprecher: Wenig später meldet ein anonymer Anrufer der Polizei Krystinas verlassenes Auto. Darauf ist mit grün-gelber Leuchtfarbe ein Zeichen gemalt, mit dem der ermittelnde Kommissar Jens Kerner allerdings nichts anfangen kann:O-Ton 2 (Der Fahrer, 26 Sek): "Das ist ein Hashtag." "Ein was?" "Hashtag. Man benutzt es in den sozialen Netzwerken, markiert damit Beiträge, um besser gefunden werden zu können." "Findemich", stand dort in fluoreszierenden Lettern. Jens wusste sofort, dass dies der Beginn eines neuen, krassen Falles war. Die Fahrerin des Wagens war nicht spontan entführt worden, das bewiesen diese beiden Worte.Sprecher: Zusammen mit seiner Kollegin Rebecca Oswald entdeckt Kerner auf dem Instagram-Account der Entführten schockierende Fotos vom Tatverlauf und ein Ultima-tum: 24 Stunden bleiben ihnen, um die Frau lebend zu finden.O-Ton 3 (Der Fahrer, 18 Sek): Hamburg war groß und verzwickt, und wer sich in dem Stra-ßenwirrwarr auskannte, konnte die Polizei die ganze Nacht an der Nase herumführen. Hatte der Täter es genau darauf abgesehen? Gaukelte er ihnen diese Chance, die Frau zu retten, nur vor?Sprecher: Ein Katz-und-Maus-Spiel zwischen Polizei und Mörder beginnt, denn der un-bekannte Killer kündigt weitere Morde an.Abmoderationsvorschlag: Können Kommissar Jens Kerner und seine Kollegin Rebecca Oswald den irren Killer stoppen? Das hören Sie ab sofort in "Der Fahrer" von Andreas Winkelmann. Die ungekürzte Hörbuch-Fassung gibt es nur bei Audible zum Download. Weitere Infos finden Sie unter www.audible.de/ep/hoerbuch-tipp (http://www.audible.de/ep/hoerbuch-tipp).Pressekontakt:Audible GmbHSilvia JonasTel.: 030-310 191 132Mail: silvia.jonas@audible.deOriginal-Content von: Audible GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/56459/4636775