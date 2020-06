Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Vor der Abstimmung im Bundestag und Bundesrat über das geplante Konjunkturpaket zur Bekämpfung der Corona-Krise hat der bayerische Ministerpräsident Markus Söder dazu gemahnt, die nötigen Abstandsregeln im Kampf gegen das Corona-Virus nicht außer Acht zu lassen. Das 130-Millarden-Euro Konjunkturpaket sei "ein Instrument", mit dem über die Mehrwertsteuersenkung, den Investitionen in die Öffentlichen Personennahverkehr, den Geldern für die Kommunen und dem Kinderbonus der Konjunktur geholfen werden kann, sagte er im ZDF-Morgenmagazin.

"Ich glaube allerdings, dass der wichtigste Konjunkturimpuls am Ende mehr Sicherheit ist. Diese Sicherheit können wir nur gewährleisten, indem wir in Deutschland nicht die Herausforderung Corona ignorieren, indem wir nicht glauben, dass alles wieder normal ist. Das ist eine sehr zerbrechliche Situation", mahnte Söder. "Wir spüren das schon in einzelnen Infektionszentren - wir brauchen eine Mischung. Konjunkturimpuls ja, aber weiter eine kluge Strategie der Sicherheit. Und da hat die Bundeskanzlerin am Wochenende davor gewarnt, vor zu viel Lässigkeit im Umgang damit. Ich schließe mich dieser Warnung an."

Der Bundestag will am Montagvormittag und der Bundesrat am Montagnachmittag über das Wachstumspaket abstimmen. Zu dem Paket gehört eine Mehrwertsteuersenkung zum 1. Juli für ein halbes Jahr von 19 auf 16 Prozent. Der ermäßigte Satz soll von 7 Prozent auf 5 Prozent sinken. Zudem sieht der Gesetzentwurf unter anderem einen Kinderbonus von 300 Euro und Überbrückungshilfen für den Mittelstand über insgesamt 25 Milliarden Euro vor. Die Maßnahmen sollen den beispielslosen Einbruch der Wirtschaft abfedern, der durch den Lockdown im Frühjahr ausgelöst wurde.

Im Morgenmagazin betonte Söder zudem, dass auch das Testen auf das Virus eine wichtige Rolle spielen müsse. "Testen ist das eine, weiter Abstand ist das andere. Da tun sich ja viele schwer." Mund-Nase-Schutz, Hygienemaßnahmen und Testen seien die einzigen probaten Mittel gegenüber Corona. Alles andere habe bislang noch nicht funktioniert.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/apo

(END) Dow Jones Newswires

June 29, 2020 03:15 ET (07:15 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.