Der Euro hat am Montag in der Früh gegenüber dem US-Dollar leicht zugelegt. Die Gemeinschaftswährung kostete gegen 9.00 Uhr 1,1255 Dollar. Am Freitagabend wurde sie bei 1,1226 Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs im Frankfurter Handel auf 1,1213 Dollar festgesetzt."Die Finanzmärkte sind derzeit zwar in einer vergleichsweise stabilen Verfassung, steigende Corona-Neuinfektionen ...

