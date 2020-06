Am Schweizer Aktienmarkt liefern sich einmal mehr die Bullen und die Bären einen Ringkampf.Zürich - Am Schweizer Aktienmarkt liefern sich einmal mehr die Bullen und die Bären einen Ringkampf. Nachdem der Leitindex SMI zunächst leicht tiefer eröffnet hat, notiert er mittlerweile leicht im Plus. Die Stimmung wird dennoch als insgesamt eher gedämpft bezeichnet. Vor allem die Nachrichten über wieder steigende Corona-Infektionszahlen speziell in den USA sorgten für Verunsicherung.

