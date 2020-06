Köln (ots) - Nervenkitzel mal anders! In der neuen 6-teiligen Reality-Show "Just Tattoo Of Us", die am 3. August auf TVNOW startet, lautet die oberste Regel: Alles ist erlaubt.Denn hier suchen die Kandidaten ein Tattoo für eine ihnen nahestehende Person aus - egal welches und egal wo. Das Gegenüber hat kein Mitspracherecht, hat keine Ahnung, was ausgesucht wurde, kann keinen Rückzieher machen und - das Tattoo wird erst enthüllt, wenn es für immer auf der Haut verewigt ist. Dennoch sollte das Tattoo wohl überlegt sein! Denn, wer eines aussucht, der bekommt von dieser Person auch selber eines verewigt. Beides passiert zeitgleich.Eine wahre Feuerprobe für Paare, beste Freunde und sogar Familien. Denn ob Liebesbotschaft, Abrechnung oder ewiger Freundschaftsbeweis, das wird erst mit Enthüllung des Tattoos wirklich klar. Es wird gelacht, geflucht, gelitten, es wird sehr persönlich und es gibt nicht nur Freudentränen.Moderiert wird die neue TVNOW-Show von den Reality-Stars Mike Heiter und Elena Miras. Eine Premiere für das Paar, das u.a. aus "Sommerhaus der Stars" und "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" bekannt ist."Just Tattoo Of Us" wird im Original von Gobstopper Television für MTV UK produziert. TVNOW holt das Format jetzt nach Deutschland, produziert von RTL Studios. Die 6-teilige Reality-Show startet am 3. August. Immer montags erscheint eine neue Folge.Pressekontakt:Mediengruppe RTL DeutschlandKommunikationFinja Junker, finja.junker@mediengruppe-rtl.deJovan Evermann, jovan.evermann@mediengruppe-rtl.deFotosHenning Walther, henning.walther@mediengruppe-rtl.deOriginal-Content von: TVNOW, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133584/4636871