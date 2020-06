Der Wiener Städtische Wechselseitiger Versicherungsverein ist weiterhin starker Käufer von VIG-Aktien. Am 26. Juni wurden weitere 28.000 Stück zu je im Schnitt 19,58 Euro - in Summe also um knapp 550.000 Euro - erworben, wie aus einer Veröffentlichungen hervorgeht. Der Verein hat in letzter Zeit VIG-Aktien in Millionen-Höhe gekauft.

