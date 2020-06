Bonn (ots) - Es ist erst wenige Wochen her, da war Europa der weltweite Hotspot der Corona-Pandemie und die Regierungen der Staaten des Kontinents reagierten mit drastischen Maßnahmen, die massiv in die Freiheitsrechte der Menschen eingriffen, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen. Und - die Maßnahmen zeigten Wirkung. Deutschland kam gut durch die Krise und die Zahl der Infizierten sank täglich.Doch nun sorgen regional begrenzte Ausbrüche für Besorgnis und einen Lockdown rund um Gütersloh.Steigen die Infektionszahlen schon im Sommer wieder bedrohlich an? Waren wir in Teilen zu sorglos?Das Virus ist unter uns - Wie verhindern wir die zweite Welle?Eva Lindenau diskutiert mit Ihren Gästen:- Prof. Dr. Michael Meyer-Hermann (Technische Universität Braunschweig, Leiter Abteilung System-Immunologie am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung Braunschweig)- Konstantin Kuhle (FDP, MdB, Innenpolitischer Sprecher Bundestagsfraktion)Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/4636909