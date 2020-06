FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund stockt seine Emissionsplanung für das dritte Quartal 2020 aufgrund der beschlossenen und schuldenfinanzierten Corona-Hilfsmaßnahmen deutlich auf. Wie die Deutsche Finanzagentur mitteilte, beträgt das Volumen bei nominalverzinslichen Bundeswertpapieren nun 146 Milliarden Euro nach zu Jahresbeginn noch vorgesehenen 56,5 Milliarden Euro. Zudem werde sich das Emissionsvolumen bei nominalverzinslichen Kapitalmarktinstrumenten im dritten Quartal auf 74 Milliarden Euro summieren, nachdem zu Jahresbeginn noch 41 Milliarden Euro geplant gewesen waren. Die Planungen bei inflationsindexierten Bundeswertpapieren blieben hingegen unverändert.

Zudem werde der Bund voraussichtlich im September 2020 das erste Grüne Bundeswertpapier begeben, heißt es in der Mitteilung weiter. Die Laufzeit solle zehn Jahre betragen. Dadurch erhalte die am 17. Juni 2020 neu begebene konventionelle zehnjährige Bundesanleihe einen "Grünen Zwilling" mit identischer Laufzeit bis zum 15. August 2020 sowie einem identischen Kupon von 0,00 Prozent. Die Emission solle im syndizierten Verfahren erfolgen. Es sei des Weiteren geplant, im vierten Quartal ein zweites Grünes Bundeswertpapier voraussichtlich als Grüne Bundesobligation mit einer Laufzeit von fünf Jahren zu begeben. Die Bekanntgabe des für diese Emissionen zugrundeliegenden Rahmenwerks für Grüne Bundeswertpapiere (Green Bond Framework) ist für Ende August 2020 vorgesehen, so die Finanzagentur weiter.

Im Einzelnen sei vorgesehen, im dritten Quartal an drei neuen Auktionsterminen jeweils zum Monatsende Neuemissionen von Bubills mit 12-monatiger Laufzeit durchzuführen. Die umlaufenden Bubills mit 6-monatiger Restlaufzeit sollen jeweils am ersten Montag jeden Monats per Auktion aufgestockt werden. Die an diesen Terminen gemäß Jahresvorausschau geplanten Neuemissionen von Bubills mit 6-monatiger Laufzeit entfielen. Für die Aufstockungen der umlaufenden Bubills mit 3- und 9-monatiger Restlaufzeit sowie der umlaufenden Bubills mit 5- und 11-monatiger Restlaufzeit seien jeweils am zweiten und dritten Montag jedes Monats Auktionen vorgesehen.

Bei der zweiten Aufstockung der am 26. Mai neu begebenen zweijährigen Bundesschatzanweisung erhöhe sich das Auktionsvolumen auf 5 von ursprünglich geplanten 4 Milliarden Euro. Zudem werde bei der für den 25. August vorgesehenen Neuemission der Bundesschatzanweisung mit Fälligkeit im September 2022 das Volumen auf 6 von 5 Milliarden Euro angehoben. Die erste Aufstockung am 22. September habe ein Volumen von 5 statt bisher geplanten 4 Milliarden Euro.

Auch bei der Neuemission der Bundesobligation Serie 182 am 8. Juli werde das Volumen angehoben, auf 5 von ursprünglich vorgesehenen 4 Milliarden Euro. Das Auktionsvolumen der im dritten Quartal vorgesehenen Aufstockungen steige um insgesamt 4 Milliarden Euro.

Die am 12. Mai neu begebene Bundesanleihe mit Fälligkeit im November 2027 soll an den geplanten drei Auktionsterminen 28. Juli, 18. August und 15. September um jeweils 4 Milliarden Euro aufgestockt werden. Bei den Bundesanleihen mit zehnjähriger Laufzeit werde das Volumen der ersten und dritten Aufstockung am 15. Juli auf 5 (4) Milliarden Euro angehoben und am 9. September auf 4 (3) Milliarden Euro. Für Papiere mit einer Laufzeit bis Mai 2035 solle das Volumen an drei Auktionsterminen um jeweils 3,5 Milliarden Euro aufgestockt werden.

Die für den 19. August vorgesehene Aufstockung der Bundesanleihe mit Fälligkeit im August 2048 erfolgt bereits am 22. Juli, so die Finanzagentur weiter. Das Volumen betrage 1,5 (1,0) Milliarden Euro. Am 16. September erfolge eine weitere Aufstockung um 1,5 Milliarden Euro. Die ursprünglich an diesem Termin geplante Aufstockung der Bundesanleihe mit Fälligkeit im August 2050 entfalle dagegen. Zudem erfolge die für den 22. Juli vorgesehene Aufstockung dieser Anleihe in Höhe von 1,5 Milliarden nun erst am 19. August.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/flf

(END) Dow Jones Newswires

June 29, 2020 04:30 ET (08:30 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.