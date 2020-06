Käufer ist das britische Chemieunternehmen INEOS, wie BP am Montag in London mitteilte. Dabei erhält der Ölkonzern eine Vorabzahlung von 400 Millionen Dollar, weitere 3,6 Milliarden fliessen bei Abschluss der Transaktion, der zum Jahresende erwartet wird.Eine weitere Milliarde Dollar wird in mehreren Tranchen 2021 gezahlt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...