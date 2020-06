Die Capital Lounge GmbH, eine hundertprozentige Beteiligung der in Wien börsenotierten Signature AG, strukturiert und betreut eine Anleiheemission im Volumen von bis zu 30 Mio. Euro. Hieraus könne die Capital Lounge GmbH noch im laufenden Geschäftsjahr Umsatzerlöse in Höhe von bis zu 1,65 Mo. Euro erzielen, wie Signature mitteilt. Der Emittent ist "ein namhaftes Unternehmen aus dem Bereich der erneuerbaren Energien mit einem Umsatz von über 300 Mio. Euro", wie es heißt. Basierend auf weiteren, bereits abgeschlossenen Verträgen als auch Vereinbarungen, die sich in einem fortgeschrittenen Verhandlungsstadium befinden, passt der Vorstand der Gesellschaft die Umsatzprognose für 2020 auf 2,5 Mio. Euro an. Der operative Gewinn sollte sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...