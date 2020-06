FRANKFURT (Dow Jones)--Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bei ihrem täglichen Dollar-Tender mit einer Laufzeit von sieben Tagen 105 Millionen US-Dollar an zwei Banken zugeteilt. Am Vortag hatte eine Bank eine Summe von 200 Millionen nachgefragt und erhalten. Der Tender hat wie am Vortag einen Festzinssatz von 0,33 Prozent.

Ab dem 1. Juli verringert die EZB die Frequenz der Dollar-Tender. Der siebentägige Dollar-Tender wird nur noch drei Mal wöchentlich angeboten. Dollar-Tender mit 84-tägiger Laufzeit werden weiterhin wöchentlich begeben.

