NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Danone nach der Hauptversammung des Nahrungsmittelherstellers von 67 auf 64 Euro gesenkt. Die Einstufung wurde auf "Neutral" belassen. Das Management habe mit negativen Aussagen zur geschäftlichen und finanziellen Entwicklung im zweiten Quartal überrascht, schrieb Analyst John Ennis in einer am Montag vorliegenden Studie. Dabei sei es vor allem um das Wassergeschäft gegangen, für das nun mit einem Rückgang um 30 Prozent gerechnet werde. Er habe bisher nur einen 15-prozentigen Umsatzrückgang erwartet./ck/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2020 / 19:07 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000120644

