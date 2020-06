Mainz (ots) -Samstag, 4. Juli 2020, 20.15 UhrErstausstrahlung Im Rahmen des Verbier Festivals 2019 spielte der russische Star-Pianist Evgeny Kissin im Vorfeld zum 250. Geburtstag Ludwig van Beethovens ausgewählte Sonaten des Komponisten. Auf dem Programm standen unter anderem die Klaviersonaten Nr. 8 und Nr. 21, besser bekannt als "Pathétique" und "Waldstein". Beethovens Werke für Soloklavier zählen zu den ersten Meisterwerken, die für das Instrument geschrieben wurden. Der 3satFestpielsommer präsentiert das Konzert vom "Verbier Festival 2019" am Samstag, 4. Juli 2020, um 20.15 Uhr in Erstausstrahlung.Evgeny Kissin ist seit Beginn des Festivals im Jahr 1994 ein regelmäßiger Gast im Schweizerischen Verbier. Seit seinem Debüt als Zwölfjähriger, bei dem er 1984 in Moskau mit der Staatsphilharmonie Moskau unter der Leitung von Dimitri Kitajenko Werke von Frédéric Chopin spielte und interpretierte, gilt Kissin als einer der größten Pianisten seiner Generation und gehört zu den führenden Beethoven-Interpreten. Perfekte Virtuosität und lyrische Musikalität sind seine Markenzeichen und haben den Künstler weltweit bekannt gemacht.Weiter geht es im 3satFestspielsommer am Sonntag, 5. Juli 2020, um 20.15 Uhr mit dem Eröffnungskonzert des "Schleswig-Holstein Musik Festival 2020" (Erstausstrahlung) auf Gut Hasselburg. Im "Sommer der Möglichkeiten" präsentiert das Festival ein hochkarätig besetztes Konzert: Es spielen Xavier de Maistre, Sol Gabetta, Martin Grubinger, Avi Avital, Sabine Meyer und Janine Jansen sowie Mitglieder des NDR Elbphilharmonie Orchesters unter der Leitung ihres Chefdirigenten Alan Gilbert.Auch in Coronazeiten reist 3sat im Festspielsommer zu den großen Klassikfestivals in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Viele präsentieren sich in diesen Zeiten anders und neu - 3sat ist dabei. Dort, wo dies nicht möglich ist, können Klassikfans herausragende Konzerte und Opernhighlights aus den vergangenen Jahren erleben. Viele Konzerte und Aufführungen sind auch unter https://3sat.de zu finden.Ansprechpartnerin: Jessica Zobel, Telefon: 06131 - 70-16293;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de Fotos zur Sendung sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/3satFestspielsommerWeitere Informationen zum 3sat-Programm: https://pressetreff.3sat.de3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation / 3sat PressestelleTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6348/4637032