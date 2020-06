Die meistgehasste Rallye scheint nicht signifikant umzukehren. Dabei gibt es Gründe genug... Robert Halver von der Baader Bank: So viele Fragezeichen in Sachen Corona, Konjunktur, Unternehmen - und doch steigt die Börse. Wie passt das zusammen? Wie geht es weiter bei Wirecard? Geht es weiter? Fragen von Antje Erhard an Robert Halver, Baader Bank. Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv ?? Folgt uns hier:?? ?? Facebook: https://de-de.facebook.com/aktionaer/ ?? Twitter: https://twitter.com/aktionaer ?? Instagram: https://www.instagram.com/deraktionaer/