BAWOAG Jahresabschluss 2019DGAP-News: WW Barrierefreies Wohnen GmbH & Co KGaA / Schlagwort(e): Jahresergebnis BAWOAG Jahresabschluss 201929.06.2020 / 11:43 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Bochum:Der geprüfte Jahresabschluss 2019 soll im Rahmen der nächsten Hauptversammlung genehmigt werden.Wesentliche Highlights sind:- Die Umsatzerlöse betragen im Geschäftsjahr TEUR 2.171 und liegen damit deutlich um TEUR 834 über dem Vorjahreswert in Höhe von TEUR 1.337. Die Mieterlöse haben sich dabei von TEUR 1.062 auf TEUR 1.621 erhöht.- Das EBT beträgt TEUR 32 (Vorjahr: TEUR 22). Einmalige Kosten des Wachstums sowie die steuerliche AfA haben den Gewinn deutlich geschmälert.- Das EBITDA stieg von TEUR 352 auf TEUR 1.266- Die sonstigen betrieblichen Erträge umfassen mit TEUR 660 im Wesentlichen die Veräußerungsgewinne aus dem Verkauf von Immobilien (TEUR 541).- Der Personalaufwand liegt mit TEUR 187 deutlich über dem Vorjahreswert von TEUR 59. Da das Handwerkerteam erweitert wurde.- Die Abschreibungen betragen in 2019 TEUR 417 und liegen um TEUR 159 über dem Vorjahreswert (TEUR 258). Die Abschreibung erfolgt durch steuerliche Vorschriften. Die Gesellschaft bewertet nach dem Niederstwertprinzip und nicht nach Marktwerten.- Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Bilanzsumme aufgrund der verstärkten Investitionstätigkeit in den Immobilienbestand und deren Finanzierung um etwa TEUR 10.157 auf TEUR 29.262 erhöht.- Das Eigenkapital beträgt zum Stichtag TEUR 2.746 (Vorjahr: TEUR 2.388). Im Wege von Kapitalerhöhungen wurde das Grundkapital um TEUR 610 erhöht.Über die BAWOAGDie in Bochum ansässige WW Barrierefreies Wohnen GmbH & Co. KGaA (BAWOAG) investiert seit 2010 schwerpunktmäßig in der Metropolregion Ruhrgebiet.Das Portfolio der BAWOAG umfasst aktuell 33 Objekte (Hausnummern) mit rund 14.800 qm Wohnfläche und ca. 10.700 qm Gewerbefläche, die zu 95% vermietet sind. In der Projektentwicklung wird eine Fläche von 4.000 qm gehalten. Aufgeteilt sind die Objekte auf 266 Einheiten.Die BAWOAG plant in den kommenden Jahren den Bestand auszubauen und sich weiter in der Ruhrgebietsregion. In den kommenden Jahren soll der eingeschlagene Wachstumskurs mit der Akquisition von Immobilien in der Region fortgesetzt werden. Die BAWO AG erwirbt auch Liegenschaften, die dann entwickelt werden. Die Metropolregion Ruhrgebiet bietet bundesweit ein hochinteressantes Geschäftsfeld für die Immobilienwirtschaft. Obwohl der "Pott" boomt, sind die Bewertungen im Vergleich zu den Regionen München, Hamburg, Düsseldorf, Köln und Berlin vergleichsweise moderat. Mit der jahrzehntelangen Expertise und dem Netzwerk des Managements werden Werte geschaffen. In einer Region, die im Immobilienbereich eigentlich den Titel "hidden champions" verdient hat.WW Barrierefreies Wohnen GmbH & Co KG aABüro: +49 234 528618- 62E-Mail: Kleefeldt@bawoag.dewww.bawoag.deBüro Dortmund Westfalendamm 78, 44141 DortmundBüro Bochum Nöckerstraße 37f, 44897 BochumHRB 16897 Amtsgericht BochumGeschäftsführung der WW Verwaltungs GmbH:Dipl. -Ing. Wolfgang WillersDipl.-Ing. Architekt Matthias HammAufsichtsrat: Florian Stahl (V)29.06.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de1080963 29.06.2020