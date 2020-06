Die jüngsten Daten der CME Group zeigen, dass das Open Interest an den Erdgas Futures Märkten am Freitag um 113 Kontrakte gestiegen ist, der sechste Anstieg in Folge. Das Volumen fiel um 339,1K Kontrakte. Erdgas: Erholung von Rekordtiefs Erdgas erreichte am Donnerstag sein neues Tief bei 1,53 $/MMBtu, w o der Handel zuletzt im August 1995 stattfand. ...

