Der Bundestag hat am Montag das Konjunkturpaket auf den Weg gebracht, welches die Folgen der Corona-Pandemie abfedern soll. Das zweite Corona-Steuerhilfegesetz wurde am Mittag in einer Sondersitzung des Parlaments angenommen.



Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Informationen.

Jetzt für 0€ handeln - auf Smartbroker.de