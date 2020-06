FRANKFURT (Dow Jones)--Das frühere Wirecard-Vorstandsmitglied Jan Marsalek will sich einem Bericht zufolge nicht der Justiz stellen. Wie die Süddeutsche Zeitung, NDR und WDR unter Berufung auf Kreise der Prozessbeteiligten berichten, will er anders als vergangene Woche angekündigt nicht nach München kommen, um sich vernehmen zu lassen.

Marsaleks Aufenthaltsort ist derzeit nicht bekannt. Möglicherweise hält er sich aktuell in China auf. Der philippinische Justizminister Menardo Guevarra sagte am Freitag, Marsalek sei am Dienstag auf die Philippinen eingereist und habe das Land am Mittwochmorgen Richtung China wieder verlassen.

Die zuständige Staatsanwaltschaft München I wollte sich zu dem Bericht nicht äußern. "Zu möglichen weiteren Beschuldigten und geplanten Ermittlungsmaßnahmen in unserem Ermittlungsverfahren in Sachen Wirecard, insbesondere möglichen Haftbefehlen und ihrem Vollzug, werden wir uns wie immer und so auch in diesem Fall nicht vorab äußern", schrieb die Staatsanwaltschaft auf Anfrage von Dow Jones Newswires. Marsaleks Verteidiger lehnte gegenüber der Süddeutschen ebenfalls eine Stellungnahme ab.

Marsalek wurde als Wirecard-Vorstand gefeuert, nachdem mögliche Luftbuchungen in der Wirecard-Bilanz über 1,9 Milliarden Euro ans Licht gekommen waren. Wirecard musste einräumen, dass Guthaben bei zwei philippinischen Banken womöglich gar nicht existieren. Das Unternehmen musste vergangene Woche Insolvenz anmelden.

Der frühere Vorstandschef Markus Braun hat sich der Staatsanwaltschaft gestellt und ist derzeit gegen eine Kaution von 5 Millionen Euro auf freiem Fuß.

