Der Goldpreis hat am Freitag ein beeindruckendes Comeback gefeiert. Nachdem es kurzfristig in den 1.750er-Bereich nach unten ging, sammelten die Bullen ihre Kräfte und hievten das Edelmetall erneut in die Nähe des Siebeneinhalb-Jahreshochs. Trotz der starken Aktienmärkte wird sich Gold auch in der zweiten Jahreshälfte gut entwickeln. Das jedenfalls mein George Milling Stanley, Chef-Goldanalyst von State Street Global Advisors, im Gespräch mit dem Internetportal kitco.com."Ich bin wirklich sehr zuversichtlich, ...

