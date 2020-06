Der EUR/JPY erweitert die Konsolidierung knapp unter 121,00 - Der 200-Tage-SMA bot bisher eine ordentliche Kontroverse um 119,60 - Nach einem fehlgeschlagenen Versuch die 121,00 in der vergangenen Woche zu überschreiten, befindet sich der EUR/JPY in einer Konsolidierung, welche in der Mitte der 119,00 eine Unterstützung hat. In diesem wichtigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...