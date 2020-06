DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (13:04 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 3.025,00 +0,35% -6,45% Euro-Stoxx-50 3.209,82 +0,18% -14,29% Stoxx-50 2.982,18 +0,03% -12,37% DAX 12.135,39 +0,38% -8,41% FTSE 6.184,04 +0,40% -18,34% CAC 4.916,04 +0,13% -17,77% Nikkei-225 21.995,04 -2,30% -7,02% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 176,5 -0,2

ROHSTOFFMÄRKTE

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 38,59 38,49 +0,3% 0,10 -33,8% Brent/ICE 41,15 41,02 +0,3% 0,13 -34,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.772,62 1.771,35 +0,1% +1,27 +16,8% Silber (Spot) 17,91 17,78 +0,7% +0,13 +0,3% Platin (Spot) 815,15 807,23 +1,0% +7,93 -15,5% Kupfer-Future 2,68 2,66 +0,6% +0,02 -4,9%

Die Ölpreise zeigen sich volatil. Die US-Sorte WTI gewinnt aktuell 0,3 Prozent je Barrel auf 38,59 Dollar, auch Brent legt 0,3 Prozent zu auf 41,15 Dollar

AUSBLICK AKTIEN USA

Nach den kräftigen Verlusten am Freitag dürfte die Wall Street zu Wochenanfang mit leichten Aufschlägen in die neue Handelswoche starten. Der Terminkontrakt auf den S&P-500 legt vorbörslich in einem volatilen Umfeld 0,4 Prozent zu. Die Sorge vor neuen Pandemie-Wellen ist bei den Anlegern ungebrochen. Zumal die USA angesichts der rasant steigenden Zahl an Neuinfektionen wieder ins Zentrum der Coronavirus-Pandemie rücken. Unter den Einzelwerten geben Facebook vorbörslich 2,8 Prozent nach. Im Kampf gegen Hass und Hetze im Internet will nun auch die Café-Kette Starbucks vorerst auf Werbung bei Facebook und anderen Online-Netzwerken verzichten. Vergangene Woche hatten bereits der Coca-Cola und Unilever ähnliche Schritte angekündigt. Boeing legen um 3,3 Prozent zu. Mehr als ein Jahr nach der Verhängung eines weltweiten Flugverbots für das Passagierflugzeug Boeing 737 MAX steht die US-Flugaufsichtsbehörde FAA offenbar kurz davor, einen ersten Testflug der überarbeiteten Maschine zu genehmigen.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- EU 14:00 Verbraucherpreise Juni (vorläufig) PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+0,6% gg Vj zuvor: -0,1% gg Vm/+0,6% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+0,5% gg Vj zuvor: 0,0% gg Vm/+0,5% gg Vj

FINANZMÄRKTE EUROPA

Europas Börsen notieren auch am Montagmittag mit leichten Aufschlägen. Angesichts der Nachrichtenlage rund um die Coronavirus-Epidemie halten sich die Aktienmärkte gut. Stützend dürfte der nahende Halbjahresultimo wirken. Institutionelle Anleger haben ein Interesse an hohen Kursen zu diesem Stichtag. Positiv wird an der Börse aufgenommen, dass Großbritannien die Reisebeschränkungen lockern will und in Folge Quarantäneregeln zunächst aussetzen könnte. Diese Woche noch könnten die neuen Regeln wohl in Kraft treten. In Hoffnung auf mehr Geschäft im Sommer legen Tui um 3,5 Prozent, Easyjet um 3,9 Prozent und Ryanair um 2 Prozent zu. RWE fallen nur optisch 3,3 Prozent wegen ihrer Dividendenausschüttung von 0,80 Euro. Auch Siltronic, Software AG und Sartorius notieren deswegen im Minus. Gesucht sind hart abgestrafte Aktien wie MTU, die um 1,2 Prozent zulegen. Lufthansa geben 3,3 Prozent nach. Nach Einschätzung von Großaktionär Heinz Hermann Thiele wird die Sanierung der Airline fünf bis sechs Jahre dauern. Wirecard springen um optisch aufregende 141 Prozent auf 3,08 Euro. Grund seien aber nur Eindeckungskäufe durch die Leerverkäufer, heißt es. Das Unternehmen hat am Wochenende mitgeteilt, trotz des Antrags auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens die Geschäftstätigkeit fortsetzen zu wollen. Die Titel des Konkurrenten Adyen in den Niederlanden legen 2,4 Prozent zu. Der Verkauf von zwei Einzelhandelsportfolios im Gegenwert von 490 Millionen Euro durch TLG Immobilien wird von Marktteilnehmern leicht positiv gewertet. Die Aktien notieren indes praktisch unverändert. Bei Prosiebensat1 geht es um 2,8 Prozent nach oben. Hier hat die Citi das Kursziel deutlich erhöht auf 13,30 Euro und sieht die Aktien als "Buy".

DEVISEN

zuletzt +/- % Mo, 8:12 Fr, 17:36 Uhr % YTD EUR/USD 1,1287 +0,57% 1,1241 1,1208 +0,6% EUR/JPY 120,98 +0,60% 120,56 120,15 -0,8% EUR/CHF 1,0658 +0,19% 1,0654 1,0630 -1,8% EUR/GBP 0,9160 +0,70% 0,9094 0,9093 +8,2% USD/JPY 107,18 +0,05% 107,12 107,21 -1,5% GBP/USD 1,2323 -0,12% 1,2374 1,2326 -7,0% USD/CNH (Offshore) 7,0696 -0,24% 7,0763 7,0892 +1,5% Bitcoin BTC/USD 9.095,76 -0,23% 9.092,51 9.136,51 +26,2%

Am Devisenmarkt gibt der Dollar angesichts der rasant steigenden Neuinfektionen in den USA nach. Der Dollar-Index verliert 0,3 Prozent. Der Euro notiert bei 1,1286 Dollar gegenüber 1,1241 am Montagmorgen.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich am Montag durch die Bank mit Abgaben. Während manche Marktteilnehmer noch von der Furcht vor neuen Corona-Infektionswellen sprachen, waren diese für andere Teilnehmer längst im Anrollen. So wurden in Peking wegen neuer Ausbrüche wieder ganze Stadtteile aberiegelt. Zu ihrem Börsendebüt haussierten Hygeia Healthcare und Kangji Medical im Pharmasektor. Unter Druck standen die Titel chinesischer Wertpapierhandelshäuser. Laut Medienberichten dürften die Branchenunternehmen verstärkte Konkurrenz aus dem Bankensektor erhalten. Die Regierung will entsprechende Lizenzen an Banken vergeben. Citic Securities und Guotai Junan Securities büßten 3,1 bzw. 2.4 Prozent ein. In Australien kämpfen die Unternehmen noch immer mit den Folgen der Pandemie. 60 Prozent haben sich daher externe Beratung geholt, um mit der Krise fertig zu werden, wie aktuelle Daten zeigen. Gegen den regionalen Trend stieg der neuseeländische NZX-50 um 1,1 Prozent. Gute Geschäftszahlen, ein überzeugender Ausblick und eine höhere Dividende trieben die Aktie von Fisher & Paykel um 4,7 Prozent. Laut Analysten sieht sich Singapore Airlines wegen der Liquidierung der in Thailand beheimateten NokScoot hohen Abschreibungen gegenüber. Die Aktien verloren 1,6 Prozent in Singapur.

CREDIT

Relativ ruhig ist der Handel mit Kreditversicherungen gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen in die neue Woche gestartet. Die Spreads weiten sich leicht aus, da die Preisfindung weiter schwierig sei, besonders im Hochzinsbereich, heißt es. Grund sei das Hin- und Her zwischen neuen Corona-Ausbrüchen und den folgenden Lockdowns sowie umgekehrt der Tendenz zur Wiedereröffnung der Wirtschaften. Dies mache Risikoabschätzungen generell schwieriger.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Porsche-SE-Vorstand von Hagen geht - Meschke übernimmt Aufgaben

Der für das Beteiligungsmanangement zuständige Vorstand Philipp von Hagen verlässt die Beteiligungsholding Porsche SE mit Wirkung zum 30. Juni auf eigenen Wunsch. Seine Aufgaben wird Lutz Meschke übernehmen, wie der Aufsichtsrat der Porsche Automobil Holding SE laut einer Pressemitteilung entschied. Meschke wird das Amt neben seinen bisherigen Aufgaben als stellvertretender Vorstandschef des Sportwagenherstellers Porsche AG mit Zuständigkeit für Finanzen und IT ausüben. Das Kontrollgremium verlängerte überdies den Vertrag von Rechtsvorstand Manfred Döss per Anfang 2021 um fünf Jahre.

Lufthansa und Verdi setzen Verhandlungen am Dienstag fort

Die Verhandlungen der Lufthansa mit der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi über ein Krisenpaket gehen am Dienstag in die nächste Runde. Die Gewerkschaft kritisierte, dass die Lufthansa noch keinen wirksamen Beschäftigungsschutz in Aussicht gestellt habe. Verdi verhandelt für 35.000 der knapp 140.000 Lufthansa-Beschäftigten.

SPD lehnt Forderung von Lufthansa-Aktionär Thiele nach Stellenabbau ab

Die SPD lehnt nach den Worten von Generalsekretär Lars Klingbeil die vom neuen Lufthansa-Großaktionär Heinz Hermann Thiele geforderte Restrukturierung mit harten Einschnitten ab. Der Bild-Zeitung sagte Klingbeil: "Das ist der völlig falsche Weg." Die SPD erwarte, dass mit dem Betriebsrat ein vernünftiger Weg gefunden werde, der nicht auf Arbeitsplatzabbau setze. Erst gebe der Staat dem Unternehmen Geld und dann werde massenhafter Stellenabbau betrieben - "den Weg können wir nicht mitgehen", sagte Klingbeil.

Ex-Wirecard-Vorstand Marsalek will sich nicht stellen - Bericht

Das frühere Wirecard-Vorstandsmitglied Jan Marsalek will sich einem Bericht zufolge nicht der Justiz stellen. Wie die Süddeutsche Zeitung, NDR und WDR unter Berufung auf Kreise der Prozessbeteiligten berichten, will er anders als vergangene Woche angekündigt nicht nach München kommen, um sich vernehmen zu lassen.

BP verkauft Petrochemie-Geschäft für 5 Milliarden Dollar

Der Ölkonzern BP trennt sich von seinem Petrochemie-Geschäft. Wie das Unternehmen mitteilte, zahlt Ineos für das Geschäft 5 Milliarden Dollar. Ineos wird zuerst 400 Millionen Dollar anzahlen und bei Abschluss des Deals, der für das Jahresende vorgesehen ist, weitere 3,6 Milliarden Dollar überweisen. Die übrigen 1 Milliarde Dollar werden in drei Tranchen bis Juni 2021 gezahlt.

Centogene, Lufthansa und Fraport eröffnen Walk-In Corona-Testzentrum

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

June 29, 2020 07:05 ET (11:05 GMT)

Die Lufthansa und der Flughafenbetreiber Fraport bieten ankommenden und abfliegenden Passagieren am Frankfurter Airport Corona-Schnelltests an. Gemeinsam mit der Diagnostikfirma Centogene errichten sie im Rahmen einer Partnerschaft ein "Walk-In" Corona-Testzentrum.

Iberdrola bietet für Infigen Energy mehr

Im Rennen um das australische Windpark-Unternehmen Infigen Energy hat der spanische Energiekonzern Iberdrola sein Übernahmeangebot auf rund 869 Millionen Australische Dollar (531,4 Millionen Euro) nach oben geschraubt. Die Infigen-Aktionäre sollen pro Stück 0,89 statt 0,86 Australische Dollar bekommen, wie es in einer Mitteilung von Iberdrola heißt.

Dänische NKT erhält Südlink-Milliardenauftrag

Die dänische NKT wird Energiekabelsysteme für den deutschen Stromkorridor Südlink liefern. Wie das Unternehmen mitteilte, beträgt das Auftragsvolumen mehr als 1 Milliarde Euro. Auftraggeber sind die Stromnetzbetreiber Tennet und TransnetBW.

Nokia erhält 5G-Auftrag aus Taiwan über 400 Millionen Euro

Der Netzwerkausrüster Nokia hat einen Auftrag aus Taiwan erhalten. Der finnische Konzern soll für den Mobilfunkbetreiber Taiwan Mobile ein 5G-Mobilfunknetzwerk aufbauen. Der Vertrag hat eine Laufzeit von drei Jahren und ein Volumen von 400 Millionen Euro.

Südkoreas Pensionskasse gründet JV mit Allianz für Immobilien-Investments

Die südkoreanische Pensionskasse National Pensions Service (NPS) wird gemeinsam mit der Allianz in Immobilien investieren. Wie der NPS mitteilte, gründen der Fonds und der Versicherungskonzern dafür ein Joint Venture im Volumen von rund 2,3 Milliarden US-Dollar. Das paritätische Gemeinschaftsunternehmen wird in Australien und asiatischen Ländern wie China, Japan und Singapur investieren.

Starbucks setzt Werbeanzeigen in Online-Netzwerken aus

Im Kampf gegen Hass und Hetze im Internet will nun auch die Café-Kette Starbucks vorerst auf Werbung bei Facebook und anderen Online-Netzwerken verzichten. "Unser Anliegen ist es, Gemeinschaften zusammenzubringen - persönlich und im Internet. Wir stehen gegen Hassrede", erklärte das US-Unternehmen. Vergangene Woche hatten bereits der Getränkehersteller Coca-Cola und der Konsumgüterriese Unilever ähnliche Schritte angekündigt.

Singapur-Staatsfonds Temasek beteiligt sich an Biontech

Die Mainzer Biontech SE hat einen neuen Aktionär aus Asien. Wie das an der New Yorker Technologiebörse Nasdaq gelistete Unternehmen mitteilte, beteiligt sich der singapurische Staatsfonds Temasek über eine Privatplatzierung an Biontech. Das Biotechnologieunternehmen entwickelt derzeit einen Covid-19-Impfstoff.

Absatz von Toyota Motor bricht um Mai um ein Drittel ein

Belastet von der Coronavirus-Pandemie hat Toyota im Mai deutlich weniger Fahrzeuge ausgeliefert. In China erzielte der Volkswagen-Rivale allerdings wieder ein deutlich besseres Ergebnis.

Wie das Unternehmen mitteilte, brachen die Verkäufe im vergangenen Monat weltweit um 34 Prozent ein. Während in Japan der Absatz um 33 Prozent sank, verringerten sich die Verkäufe in den USA um 26 Prozent. Im Großraum China inklusive Hongkong kletterte der Absatz dagegen den weiteren Angaben zufolge um 20 Prozent.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/err

(END) Dow Jones Newswires

June 29, 2020 07:05 ET (11:05 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.