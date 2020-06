Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Wirtschaftsstimmung im Euroraum setzt Erholung im Juni fort

Die Erholung der Wirtschaftsstimmung in der Eurozone hat sich im Juni verstärkt, nachdem sie im Mai zaghaft begonnen hatte. Trotz eines Rekordanstiegs war die Erholung allerdings nicht so stark wie von Ökonomen vorhergesagt. Der von der Europäischen Kommission veröffentlichte Sammelindex zur Einschätzung der wirtschaftlichen Entwicklung stieg auf 75,7 Punkte von 67,5 im Vormonat. Die Steigerung um 8,2 Punkte ist der höchste Zuwachs, der jemals verzeichnet wurde. Volkswirte hatten allerdings einen noch stärkeren Indexanstieg auf 79,0 Zähler erwartet.

IAB-Arbeitsmarktbarometer steigt im Juni zum zweiten Mal in Folge

Das IAB-Arbeitsmarktbarometer ist im Juni den zweiten Monat in Folge gestiegen. Wie das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) mitteile, stieg der Index um 0,8 Punkte gegenüber dem Vormonat. Allerdings weist der Frühindikator mit 94,6 Punkten "noch immer einen niedrigen Wert" aus, erklärte das Institut. "Die Erwartungen der Arbeitsagenturen hellen sich langsam wieder auf", sagte Enzo Weber, Leiter des IAB-Forschungsbereichs.

Bundesländer melden höhere Inflation für Juni

Höhere Preise für Lebensmittel sowie in Restaurants und für Hotelübernachtungen haben in einer Reihe von Bundesländern im Juni für einen Inflationsanstieg gesorgt. Wie die Statistischen Landesämter von Sachsen, Bayern, Baden-Württemberg, Brandenburg, Hessen und Nordrhein-Westfalen berichteten, erhöhten sich die jährliche Inflationsraten auf 0,8 bis 1,0 Prozent. Weiterhin dämpfend wirkten die Heizöl- und Kraftstoffpreise. Gegenüber dem Vormonat zogen die Verbraucherpreise um 0,5 bis 0,7 Prozent an.

Spaniens HVPI-Inflation im Juni trotz Erholung weiter negativ

Die Verbraucherpreise in Spanien sind im Juni mit der Corona-Pandemie und den Ausgangssperren weiter gesunken, allerdings nicht mehr so stark wie im Vormonat. Nach Angaben der Statistikbehörde INE fiel der Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) mit einer Jahresrate von 0,3 Prozent. Im Mai war der Index um 0,9 Prozent gesunken. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten für Juni mit einem Rückgang um 0,6 Prozent gerechnet.

EZB: Volumen notleidender Euroraum-Kredite sinkt 2019 um 12,4 Prozent

Das Volumen der notleidenden Kredite (NPL) der im Euroraum tätigen Inlandsbanken hat sich im vergangenen Jahr deutlich verringert. Wie aus Daten der Europäischen Zentralbank (EZB) hervorgeht, sank das NPL-Volumen per Ende 2019 um 12,4 Prozent auf 542 (2018: 619) Milliarden Euro. Diese Zahl umfasst die in den 19 Ländern des Euroraums ansässigen Banken. Der Anteil notleidender Kredite an den insgesamt ausstehenden Krediten (NPL-Quote) ging auf 3,2 (3,7) Prozent zurück, während die Bilanzsumme aller Institute um 2,8 Prozent stieg.

EZB teilt bei täglichem Dollar-Tender 105 Millionen zu

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bei ihrem täglichen Dollar-Tender mit einer Laufzeit von sieben Tagen 105 Millionen US-Dollar an zwei Banken zugeteilt. Am Vortag hatte eine Bank eine Summe von 200 Millionen nachgefragt und erhalten. Der Tender hat wie am Vortag einen Festzinssatz von 0,33 Prozent.

Bundestag stimmt dem Konjunkturpaket mit Mehrwertsteuersenkung zu

Der Bundestag hat einem massiven Konjunkturpaket im Kampf gegen die aktuellen Corona-Krise zugstimmt. Mit einem Bündel von Entlastungen und Investitionen sollen Konsum und Wirtschaft wieder angekurbelt werden. Zu den Kernelementen des 130 Milliarden Euro schweren Pakets zählen die zum 1. Juli geplante Mehrwertsteuersenkung und ein Kinderbonus.

Gutachter: Nachtragshaushalt verstößt gegen Verfassung

Der geplante zweite Nachtragshaushalt der Bundesregierung zur Bewältigung der Corona-Krise verstößt in seiner derzeitigen Form gegen die Verfassung. Zu diesem Schluss kommt der saarländische Staats- und Verwaltungsrechtler Christoph Gröpl in einem Rechtsgutachten für den Bund der Steuerzahler (BdSt), das der Neuen Osnabrücker Zeitung vorliegt.

Kabinettssitzung fällt aus "organisatorischen Gründen" am Montag aus

Die für Montag angesetzte Sondersitzung des Bundeskabinetts entfällt. Das erklärte das Presse- und Informationsamt der Bundesregierung. Einer Sprecherin sagte, die Entscheidung sei aus "organisatorischen Gründen" gefallen. Weitere Gründe wollte sie nicht nennen.

China kündigt Einreisebeschränkungen für US-Vertreter an

Im Streit um den Autonomiestatus von Hongkong hat China Einreisebeschränkungen gegen US-Vertreter angekündigt. Peking werde Visa-Restriktionen gegen US-Vertreter verhängen, die sich "in der Hongkong-Frage unerhört" verhalten hätten, erklärte das Außenministerium in Peking. Vergangene Woche hatte die US-Regierung Einreisebeschränkungen gegen Vertreter der chinesischen Kommunistischen Partei verhängt, die an der "Untergrabung" der Autonomie Hongkongs beteiligt seien.

Belgien Juni Verbraucherpreise +0,60% (Mai: +0,48%) gg Vorjahr

Schweden Mai Handelsbilanz Überschuss 2,4 Mrd SEK

Schweden Mai Exporte 101,5 Mrd SEK

Schweden Mai Importe 99,1 Mrd SEK

