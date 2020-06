Apple soll den Lieferumfang seiner kommenden iPhone-Serie deutlich verschlanken. Dem Analysten Ming-Chi Kuo zufolge streicht der Konzern nicht nur die kabelgebundenen Kopfhörer, auch das Netzteil soll beim iPhone 12 nicht beiliegen. Die diesjährigen neuen iPhone-Modelle könnten in einer kleineren Verpackung als bisher daherkommen. Denn dem gut vernetzten Analysten Ming-Chi Kuo nach streicht Apple in diesem Jahr die kabelgebundenen Earpods genauso wie das Netzteil aus dem Lieferumfang. Zudem soll der Netzadapter im Laufe des Jahres auch aus der Verpackung des neuen iPhone SE entfernt werden. iPhone 12: Apple will Kosten ...

