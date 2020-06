Baden-Baden (ots) - Es geht wieder los: Nach dem coronabedingten Ausfall der Dreharbeiten einer gesamten "Fallers"-Staffel stehen die Schauspieler*innen der SWR Schwarzwaldserie ab 30. Juni wieder vor der Kamera. Möglich macht das ein strenges Hygiene- und Sicherheitskonzept. Die acht "Fallers"-Folgen der ausgefallenen Staffel werden zusammen mit den bereits geplanten Aufzeichnungen für weitere Folgen bis zum Ende des Jahres nachgeholt. "Die Fallers - Die SWR Schwarzwaldserie", wird sonntags, 19:15 Uhr, im SWR Fernsehen ausgestrahlt.Anpassung der DrehabläufeDrehbücher mussten umgeschrieben werden: keine Kuss-Szenen, keine Massen-Szenen, Mindestabstand, Mundschutz für die Schauspieler*innen in den Pausen und für das Team während der gesamten Arbeitszeit, ständige Anwesenheit eines Hygieneberaters am Set, Anpassung der Drehabläufe zur Reduzierung der Teamstärke vor und hinter der Kamera - das sind nur einige Punkte von vielen, die es bei den aktuellen Folgen zu beachten gilt.Die "Fallers"-Brüder streiten weiterAnsonsten bleiben "Die Fallers" ganz einfach "Die Fallers". Gedreht wird - so viel sei verraten - unter anderem Folgendes: Hermann (Wolfgang Hepp) und Franz (Edgar M. Marcus) duellieren sich mit ihren Büchern, bis Johanna (Ursula Cantieni) einen Schlussstrich zieht; im Kampf gegen den Borkenkäfer möchte Bernhard (Karsten Dörr) die gesamte Gemeinde mobilisieren; außerdem nehmen Beas (Christiane Brammer) und Karls (Peter Schell) Zukunftspläne Gestalt an."Die Fallers - Die SWR Schwarzwaldserie" ist eine Produktion des Südwestrundfunks.Die jeweils aktuelle Folge ist bereits vor Ausstrahlung online immer samstags ab 12 Uhr unter www.swr.de/diefallers oder in der SWR Mediathek zu sehen und bleibt mindestens ein Jahr verfügbar."Die Fallers - Die SWR Schwarzwaldserie"Jeden Sonntag, 19:15 Uhr, SWR FernsehenVideokonferenz in "Fallers"-Kulisse: Hintergrundfotos zum DownloadUm selbst einmal digital in die Schwarzwald-Kulisse einzutauchen, können "Fallers"-Fans kostenlose Hintergrundbilder für Videotelefonate herunterladen. Auch Downloads zu weiteren SWR Kultsendungen sowie eine Anleitung stehen bereit unter: swrfernsehen.de/videokonferenz-hintergrund-100.htmlInformationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Links unter: http://swr.li/die-fallers-drehen-wiederFotos unter www.ARD-foto.dePressekontakt: Grit Krüger, Telefon 07221 929 22285, grit.krueger@swr.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/4637556