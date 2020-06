MOSKAU (dpa-AFX) - Russland will Deutsche und andere Touristen mit Visaerleichterungen ins Land locken. Ein Visum solle ab 2021 online beantragt und wenige Tage vor der Reise ausgestellt werden, sollte ein entsprechendes Gesetz dazu verabschiedet werden, sagte Vize-Außenminister Jewgeni Iwanow der Zeitung "Kommersant" (Montag). Damit müssen Pässe nicht mehr eingereicht werden, um das Visum einzukleben. Dem Blatt zufolge gilt diese Regelung für Bürger aller EU-Länder, China, Japan, Indien und der Türkei. Mit diesem Visum soll demnach ein Aufenthalt von bis zu 16 Tagen möglich sein - auch für Touristen und Geschäftsreisen.



Das russische Parlament bestätigte vergangene Woche bereits in erster Lesung eine entsprechende Initiative. Die genaue Umsetzung müsse aber noch erarbeitet werden, sagte Iwanow. Bislang muss man für ein Visum in der Regel Wochen vor der Russland-Reise bei einer diplomatischen Vertretung die Dokumente einreichen. Nur für einzelne Regionen wie St. Petersburg und Kaliningrad (früher Königsberg) gibt es bereits diese Online-Variante. Die Kosten für das E-Visum sollen 50 Dollar (rund 45 Euro) betragen.



Experten erhoffen sich nun durch die Visaerleichterungen einen Schub für die russische Wirtschaft. Vor allem der Tourismus hofft auf zahlungskräftige Kundschaft aus dem Westen. Bislang sind Russlands Grenzen für Ausländer aber wegen der Corona-Pandemie weitgehend geschlossen. Visa werden bis auf Weiteres von den russischen Behörden nicht mehr ausgestellt. Je nach Entwicklung der epidemiologischen Lage werde man über eine Wiederaufnahme entscheiden, sagte Vize-Minister Iwanow.



Russland ist eines der Länder mit den meisten Corona-Fällen weltweit. Insgesamt wurden mehr als 640 000 Infektionen registriert, täglich kommen rund 7000 neue Fälle hinzu./thc/DP/stw

