Nachdem die Bundesliga-Saison 2019/20 mit mehreren Wochen Verspätung doch noch beendet werden konnte, hat der BVB schon einmal vorläufige Zahlen veröffentlicht. Demnach ist der Vizemeister deutlich in die roten Zahlen gerutscht. So teilte der im SDAX gelistete Konzern auf seiner Homepage mit: "Borussia Dortmund erwartet nunmehr für das gesamte Geschäftsjahr 2019/2020 im Konzern ein EBITDA in Höhe von rund 62 Millionen Euro und einen Konzernjahresfehlbetrag in Höhe von rund 45 Millionen Euro.""Die ...

