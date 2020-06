Das deutsche Finanzministerium ist der Ansicht, dass die Europäische Zentralbank (EZB) die Verhältnismäßigkeit ihrer Anleihenkäufe verständlich erklärt hat, berichtete Reuters am Montag unter Berufung auf einen Brief an den Parlamentschef. Die Bundesbank kann sich weiterhin am Kaufprogramm für den öffentlichen Sektor (Public Sector Purchase Programme, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...