=== *** 01:50 JP/Industrieproduktion Mai *** 03:00 CN/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe sowie Dienstleistungen (CFLP) Juni 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Flughafen Frankfurt 26. Kalenderwoche, Frankfurt 08:00 DE/Schulden der öffentlichen Haushalte 1Q *** 08:00 GB/BIP 1Q (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: -2,0% gg Vq/-1,6% gg Vj 1. Veröff.: -2,0% gg Vq/-1,6% gg Vj 4. Quartal: 0,0% gg Vq/+1,1% gg Vj *** 08:45 FR/Verbraucherpreise Juni (vorläufig) PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+0,4% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/+0,4% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+0,4% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+0,4% gg Vj *** 08:45 FR/Privater Verbrauch Mai PROGNOSE: +25,0% gg Vm/-13,0% gg Vj zuvor: -20,2% gg Vm/-34,1% gg Vj 09:00 DE/Bundesgerichtshof (BGH), Urteil zu Entgelt für Basiskonto, Karlsruhe 09:00 EU/Gipfeltreffen EU-Südkorea (per Videokonferenz) 10:00 DE/Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK), Blitzumfrage zu den Auswirkungen von Covid-19 auf die Wirtschaft *** 10:00 DE/Vonovia SE, Online-HV 10:00 DE/Norma Group SE, Online-HV 10:00 DE/Wacker Neuson SE, Online-HV 10:00 DE/Hellofresh SE, Online-HV 10:00 DE/Knorr-Bremse AG, Online-HV 10:00 DE/SNP Schneider-Neureither & Partner SE, Online-HV *** 10:50 EU/EZB, Ergebnis der Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone Juni (Vorabschätzung) Eurozone PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+0,1% gg Vj zuvor: -0,1% gg Vm/+0,1% gg Vj Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+0,8% gg Vj zuvor: 0,0% gg Vm/+0,9% gg Vj *** 11:00 IT/Verbraucherpreise Juni (vorläufig) PROGNOSE: +0,1% gg Vm/-0,3% gg Vj zuvor: -0,2% gg Vm/-0,2% gg Vj 11:00 DE/Deutsch-Russische Auslandshandelskammer (AHK), Online-PK zur Geschäftsklima-Umfrage 11:00 DE/Ado Properties SA, Telefonkonferenz zur neuen Unternehmensgruppe "Adler Group" 11:00 DE/Cancom SE, Online-HV *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Zuteilung Aufstockung 7-jährige Bundesanleihe über 3 Mrd EUR 12:00 DE/Bundesverkehrsminister Scheuer und Bahnwirtschaft, Unterzeichnung Schienenpakt zur Stärkung des Bahnsektors sowie Vorstellung des "Masterplan Schienenverkehr", Berlin 12:30 DE/Mindestlohnkommission, Beschluss zur Anpassung der Höhe des gesetzlichen Mindestlohns und Bericht zu den Auswirkungen; 13:30 PK von Bundesarbeitsminister Heil, Berlin 13:15 CH/Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ), Jahresbericht, Basel 15:00 EU/EZB-Direktorin Schnabel, Rede (virtuell) beim Institute of International Finance 15:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur Ölpreisentwicklung von Brent und WTI 15:00 LU/RTL Group SA, Online-HV 15:00 NL/Qiagen NV, Online-HV *** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago Juni PROGNOSE: 45,0 zuvor: 32,3 *** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens Juni PROGNOSE: 91,0 zuvor: 86,6 *** 18:30 US/Fed-Chairman Powell, Anhörung zu Corona-Hilfen und zum Economic Security Act im Finanzdienstleistungsausschuss des Repräsentantenhauses, Washington 20:00 US/Fed, Teilnahme von Minneapolis-Fed-Präsident Kashkari (2020 stimmberechtigt im FOMC) an einem Webinar der National Association for Business Economics 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) *** - DE/Stellenindex BA-X Juni - DE/Verdi, Fortsetzung der Verhandlungen mit Lufthansa über ein Krisenpaket, Frankfurt *** - GB/Fristende für eine mögliche Verlängerung der bis Ende 2020 laufenden Brexit-Übergangsphase - MR/G5-Sahel-Gipfel mit Frankreichs Präsident Macron; anschließend Videokonferenz u.a. mit Bundeskanzlerin Merkel, Nouakchott - NL/Steinhoff International Holdings NV, Jahresergebnis, Amsterdam - Folgende Index-Änderung wird mit Handelsbeginn wirksam: Stoxx-Europe-600 + HERAUSNAHME - Wirecard ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-

Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

