Der Pharmakonzern Roche hat in Japan eine weitere Zulassung erhalten. Das Medikament Enspryng (satralizumab) darf demnach bei der Behandlung von Kindern und Erwachsenen mit der Krankheit Neuromyelitis-optica-Spektrum (NMOSD) eingesetzt werden. Die Zulassung erfolgte durch das japanische Gesundheitsministerium (MHLW), wie Roche am Montag in Basel mitteilte.NMOSD ist eine Autoimmunerkrankung des Zentralnervensystems, die durch entzündliche Läsionen in Sehnerven und Rückenmark gekennzeichnet ist. Aufgrund ...

