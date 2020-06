Der Dow Jones steigt mit Aufschlägen in die neue Woche ein.Zu Beginn des Montaghandels klettert der Dow Jones um 0,55 Prozent auf 25.152,45 Punkte.Die Sorge vor neuen Pandemie-Wellen ist bei den Anlegern jedoch ungebrochen. Zumal die USA angesichts der rasant steigenden Zahl an Neuinfektionen wieder ins Zentrum der Coronavirus-Pandemie rücken. So meldeten einige US-Bundesstaaten neue Infektionsrekorde woraufhin Lockerungen von Eindämmungsmaßnahmen wieder rückgängig gemacht wurden, ...

