Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der Goldpreis hat sich zuletzt steil bergauf entwickelt. Geht da immer noch mehr? Könnte Gold bald seine alten Rekordmarken knacken? Anouch Wilhelms, Société Générale, erklärt in der Sendung "Zertifikate Aktuell", was gerade für einen steigenden Goldpreis spricht und was dagegen. Wie Anleger mit Hilfe von Zertifikaten sowohl auf steigende als auch auf fallende Goldpreise setzen können und worauf sie besonders bei der Währungssicherung achten müssen, erklärt der Zertifikate-Experte im Interview mit Moderatorin Viola Grebe.