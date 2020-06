Zu Wochenbeginn handeln die Stuttgarter Derivateanleger sehr rege Call-Optionsscheine auf amerikanische Basiswerte. Heutiger Spitzenreiter nach Anzahl der Preisstellungen ist ein Call auf Alphabet C (WKN MC53Y5). Der Call-Optionsschein wird von den Anlegern überwiegend gekauft. Mit einem Basispreis von 1.500 US-Dollar und einer Laufzeit bis zum 21.06.2021 befindet sich der Optionsschein beinahe 10% aus dem Geld. Am Freitag schloss die Alphabet C-Aktie an der Nasdaq bei 1.359,90 US-Dollar. Ein Call-Optionsschein ...

