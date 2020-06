Auf dem Entsorgungsmarkt für Klärschlamm ist es in den vergangenen Monaten etwas still geworden. Nach dem großen Hype in den Monaten nach der Verabschiedung der Klärschlammverordnung im Jahr 2017 setzt bei einigen Marktteilnehmern Ernüchterung ein. Andere betonen eine nach wie vor gute Marktlage, aber ohne katastrophale Medienberichte von einem "Entsorgungsnotstand". In der Summe ist der Druck im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...