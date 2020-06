Die Krise der Automobilbranche belastet Rheinmetall. Doch im Rüstungsgeschäft läuft es trotz Pandemie gut - und die Sparte gewinnt immer stärker an Bedeutung.Bis zu 4.000 Lkw soll Rheinmetall zwischen 2021 und 2027 an die Bundeswehr liefern. Ein großer Teil der Fahrzeuge ist mit gepanzerten Kabinen ausgestattet, der Auftrag hat insgesamt einen Wert von bis zu zwei Milliarden Euro. Dieser neue Großauftrag steht exemplarisch für die Entwicklung beim MDAX-Konzern. In der Defence-Sparte sind die Auftragsbücher ...

Den vollständigen Artikel lesen ...